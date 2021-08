Ostuni, l'ex assessore interrompe la movida alle 4 di notte e rompe lo stereo con una mazza. «Ma da dove ca*** venite?». IL VIDEO

«Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare, ma da dove ca*** venite?». Urlando queste parole, l'ex assessore alla Polizia locale, Matteo Tanzarella, è sceso in strada nel cuore della notte per interrompere la movida sotto casa sua, in via Giosuè Punto, a Ostuni. Infastidito dai rumori della musica troppo alta dello stereo (forse a batterie) portato dai ragazzi, l'ha distrutto con una mazza.

La scena è stata ripresa da alcuni ragazzi e, una volta postato sui social, è diventato virale.

Nel filmato si vedono decine di giovani ai piedi di una scalinata, alcuni dei quali ballano intorno a una piccola cassa, modello tipo trolley utilizzate anche dagli artisti di strada, poggiata sul bordo del marciapiede. Una volta raggiunto l'impianto, l'uomo l'ha mandato in pezzi con un colpo secco.

Le immagini di quanto accaduto sono state acquisite dal commissariato locale per identificare l’uomo e capire come sia stato possibile organizzare una festa, senza autorizzazione, nel centro storico e in piena notte, violando le norme anti covid.

