Ossessione Black Friday: un solo giorno di shopping per spendere 1500 milioni

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uno, 24 ore di spese pazze che coinvolgeranno 15 milioni di italiani ma soprattutto i loro portafogli. Sarà unda oltre, anche se il venerdì di sconti è oramai divenuto per molti brand una settimana, visto che di lunedì c’è anche il Cyber Monday, il giorno dedicato al settore tecnologico.Nato come tradizione americana, ildiventato di fatto un momento di anticipazione e acuisto per i doni di Natale.Secondo le stime dell’, tra venerdì e lunedì prossimi gli acquisti online supereranno per la prima volta il miliardo di euro con una crescita del 35% circa rispetto al 2017. Oltre il 30% sarà effettuato tramite smartphone. Tra le categorie di prodotti più venduti ci sono tecnologia, abbigliamento, prodotti sportivi. Secondo i dati 2017 di Idealo, la fascia di e-consumer più attiva è quella tra 35 e 44 anni (pari al 27,9%), seguita da 25-34 (21,9%). A sorpresa, gli uomini (64,1%) si sono rivelati i più appassionati quando si tratta di cercare online. Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia le regioni top: Valle d’Aosta, Calabria e Molise quelle del flop. Ma il fenomeno interessa tutto il Paese. Questione di business, moda, fino ad arrivare all’ “ossessione”, che si traduce in acquisti inutili e spese fuori budget.«Lo shopping compulsivo - dice Emanuela Napoli, psicologa-Ordine psicologi del Lazio - è una condizione clinica caratterizzata da un impulso irrefrenabile a comprare che produce una forte tensione emotiva, tale da non estinguersi del tutto nemmeno dopo l’acquisto. Inizialmente si prova gioia poi un senso di colpa che può sfociare in crisi di ansia e depressione». Il primo passo per fare affari veri? Valutare il risparmio degli articoli desiderati ma pure la loro reale necessità.