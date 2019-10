La maglia della sua squadra sulla bara di Luca: morto annegato a Ibiza

Una chiesa gremita ieri pomeriggio a San Biagio per l’ultimo saluto a Luca Pezzolesi, il 20enne morto una settimana fa a Ibiza. Era nell’isola delle Baleari con l’amico Andrea, 25enne anche lui osimano, per la vacanza da sogno attesa da mesi. Dopo un aperitivo Luca ha scelto di farsi un bagno nonostante le remore del suo amico, che lo ha perso di vista tra le acque di Cala Comte. Il suo corpo è stato trovato il giorno dopo a cinque metri di profondità dal soccorso marittimo spagnolo. Una intera comunità si è stretta ieri in chiesa al dolore del padre Sauro, della mamma Simonetta e della sorella maggiore di Luca, Alessia.



I quattro parroci che si sono alternati a San Biagio, don Bruno, don Alessio, don Fabrizio e don Vincenzo, oltre all’Arcivescovo Mons.Spina, hanno celebrato il rito funebre, con quattro letture alla fine di alcuni scritti degli amici di Luca e della mamma. Lacrime e brividi quando è stata ricordata l’ingiustizia di una fine così prematura per un ragazzo pieno di vita, un guerriero come in tanti lo hanno ricordato. Sul feretro il Candia C/5, dove Luca era tesserato, ha deposto la maglia firmata dai compagni di squadra. Domenica 6 Ottobre 2019, 20:15

