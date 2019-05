Si è spento il sorriso di Laura, la professoressa amata dal mondo dello sport

Si sono spento il sorriso e la grinta di Laura Broggi, professoressa di educazione fisica e in passato presidente dell’Osimo Nuoto, la società che per anni, fino al 2012, ha gestito la piscina pubblica della Vescovara per conto del Comune. Broggi, 57 anni, era malata da diversi mesi e ha cercato con tutte le sue forze di vincere la battaglia, trasferendosi anche fuori regione per andare a curarsi in un centro specializzato. Le sue condizioni però negli ultimi tempi sono degenerate, fino al decesso martedì sera.



Nativa di Varese, da anni viveva nelle Marche. Tra Osimo e Falconara era riuscita a costruirsi una vita piena di soddisfazioni e tante persone che la stimavano. A Osimo come presidente dell'Osimo Nuoto, società con la quale ha gestito il rilancio dell'impianto natatorio della Vescovara conquistando tanti successi e vincendo con grinta sfide molte volte difficili. A Falconara era apprezzata professoressa di educazione fisica all'Istituto comprensivo Ferraris. La dirigente scolastica Maria Ambrogini ieri l'ha ricordata per nome dell'Istituto come «una persona speciale». A onorarla anche la società Rugby Falconara perché «fu grazie al suo apporto che erano state poste le basi per portare il rugby nelle aule con il Progetto Scuola». La salma si trova ora a Varese ma i familiari intendono organizzare una cerimonia in suo ricordo anche a Osimo la prossima settimana. Ultimo aggiornamento: 16:03