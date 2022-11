Incidente al porto di Ortona, marittimo muore a 41 anni: colpito alla testa dal gancio di una gru

Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 10.30 nel porto di Ortona (Chieti). Un marittimo di 41 anni, colpito alla testa da un cavo, è rimasto gravemente ferito nelle procedure che si stavano effettuando in banchina di riva nuova ed è deceduto poco dopo nonostante il pronto intervento dei soccorsi del 118. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso ma non c è stato nulla da fare. Sul posto la Capitaneria di porto con gli uomini dell'ispettorato del lavoro sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente.

Il marittimo deceduto è di origine filippina, ha 41 anni. E' stato colpito alla testa da un cavo e purtroppo l'impatto violentissimo non gli ha dato scampo. Indagini sono in corso.

Colpito dal gancio di una gru

Il marittimo sarebbe deceduto dopo essere stato colpito alla testa da un gancio metallico di una gru. L'incidente sarebbe accaduto alla banchina della Micoperi. I colleghi del marittimo ferito si sono tuffati in acqua per cercare di recuperarlo dopo la caduta a seguito dell'incidente, è poi intervenuto un elicottero del 118 per trasportare il ferito all'ospedale di Pescara. Il 41enne filippino, però, non ce l'ha fatta.

