(Agenzia Vista) Castel di Sangro, 14 maggio 2020 La Polizia scorta l'orso fuori dalla galleria in Abruzzo Nella zona di di Castel di Sangro (L’Aquila), un orso bruno è stato ripreso mentre correva in una galleria della superstrada SS17. La Polizia è poi intervenuta e l'animale è stato accompagnato in una zona verde /Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 10:20

