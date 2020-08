Orso aggredisce un carabiniere mentre passeggia: «Ferite su tutto il corpo, è spuntato dal nulla»

Un giovane orso nella serata di ieri ha ferito un carabiniere ad Andalo, in Trentino. È accaduto attorno alle 23.30, mentre l'agente di 24 anni in borghese stava camminando con un'altra persona lungo la passeggiata che costeggia il lago di Andalo, una zona molto frequentata anche dai turisti e con un camping a 50 metri di distanza.



Il militare è stato immediatamente soccorso. Come spiega il sindaco di Andalo «h a riportato graffi e morsi su tutto il corpo, testa, braccia, schiena e gambe ma per fortuna non è in pericolo di vita ».



L'orso, un esemplare di 121 chili e circa due anni e mezzo di età, con ogni probabilità M57, ha aggredito il militare spuntando improvvisamente e buttandolo a terra. Il governatore Maurizio Fugatti ne ha quindi disposto la cattura, che è stata effettuata nel corso della notte, mentre l'animale era intento a rovistare in alcuni cassonetti. L'orso è stato trasportato al recinto di Casteller. Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Agosto 2020, 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA