Orrore in famiglia nel Modenese: madre accoltellata dal figlio 13 enne

di Mario Landi

Mario Landi

Una donna di 45 anni è stata accoltellata alla gola dal figlio tredicenne. È accaduto ieri mattina a Fossoli di Carpi, un paese della provincia di Modena. In un primo momento le condizioni della vittima dell'aggressione domestica sembravano particolarmente critiche, ma stando alle ultime notizie, la quarantacinquenne non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio è accaduto alle prime ore di ieri mattina. Immediato l'intervento dell'elisoccorso del 118, più un'ambulanza e i carabinieri, per prestare il primo soccorso alla quarantacinquenne e poi trasportarla con l'eliambulanza all'ospedale di Baggiovara in codice rosso. Successivamente, la donna è stata trasferita al Policlinico di Modena, in otorinolaringoiatria, per essere sottoposta a un'operazione chirurgica.

Proprio la ricostruzione dell'accaduto individuerebbe nel tredicenne l'autore dell'accoltellamento.

La famiglia vive in un contesto residenziale della frazione tra i più recenti e tra i più tranquilli della zona. Da quanto si apprende, sarebbe stata la stessa donna a dare l’allarme. Testimoni che vivono nello stesso complesso residenziale si sono limitati a definire «tranquilla» la famiglia coinvolta nell'episodio. Nessuno sembra si sia accorto ieri mattina di eventuali urla provenienti dall’appartamento. La donna è ancora ricoverata al Policlinico di Modena, la prognosi è di venti giorni.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA