Ornella Pinto, commozione e tensione ai funerali: arrivano i fiori della famiglia del compagno che l'ha uccisa

Grande commozione ai funerali di Ornella Pinto, l'insegnante uccisa a coltellate dal compagno nella notte tra il 12 e il 13 marzo nella sua casa di Napoli. La cerimonia si è svolta nella Cattedrale cittadina alla presenza di poche decine di persone per via delle normative anti-Covid, ma sono stati tantissimi a raggrupparsi sul sagrato per dare l'ultimo saluto alla donna di 41 anni.

Per volontà della famiglia, giornalisti ed operatori sono stati tenuti fuori dalla Cattedrale dalle forze dell'ordine. I funerali sono celebrati dall'Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia.

Momenti di tensione sono stati registrati in mattinata prima della cerimonia. Una sorella della vittima, all'arrivo di una corona e di un cuscino di fiori inviati dai suoceri, ha strappato il biglietto che li accompagnava e li ha respinti. I fiori sono stati poi deposti davanti ad un altare e dedicati alla Madonna.

