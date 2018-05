Utilitaria in frontale contro un camion: automobilista incastrato fra le lamiere

ORMELLE - Terribile incidente alle 6.50 di questa mattina: un frontale ha coinvolto un'auto finita contro un camion in Via Roma ad Ormelle (Treviso) vicino alla Poliplast.



L'intervento dei vigili del fuoco di motta e stato richiesto dal 118 per estrarre la persona ferita dall'auto nel fossato.



++ IN AGGIORNAMENTO ++

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:13