Oreste Fontaniello, morto l'anziano scomparso da 13 giorni: il corpo rinvenuto in un lago

Oreste Fontaniello, l'anziano scomparso 13 giorni fa da Carinola (Caserta), è stato ritrovato morto oggi. Il corpo del 76enne è stato rinvenuto oggi dai vigili del fuoco nel lago di Falciano.

L'anziano, residente a Nocelleto, frazione di Carinola, era scomparso nel nulla dopo essere uscito in bici il 25 giugno scorso. A trovare il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli; per recuperare il corpo è stata utilizzata anche una gru dei vigili del fuoco di Caserta. Sul posto anche i carabinieri.

Per identificare Oreste Fontaniello è stato decisivo l'abbigliamento segnalato al momento della scomparsa. La famiglia dell'uomo si era rivolta anche alla trasmissione di RaiTre, 'Chi l'ha visto?'. Da un primo esame esterno, il corpo dell'anziano non presentava ferite, ma la salma è stata portata all'istituto di medicina legale di Caserta per l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 23:11

