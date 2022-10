Ora solare, ecco quando spostare le lancette indietro (e quando tornerà l'ora legale in primavera)

Torna l'ora solare. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 sarà necessario spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora, dalle 3 alle 2, per il passaggio dall'ora legale a quella solare. In questo modo, le giornate si accorceranno, perderemo un'ora di luce ma si potrà dormire un'ora in più.

Dieta ora solare, ecco l'alimentazione giusta contro la "sindrome da fuso orario": cosa dice l'esperto

Ora legale, quando cambia: quella di ottobre potrebbe essere l'ultima

Torna l'ora solare

L'appuntamento per il nuovo cambio dell'ora – dalla solare alla legale – è fissato per la notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023. Da anni si parla di cancellare definitivamente il passaggio tra ora solare e ora legale, mantenendo solo la prima. Uno dei motivi principali è l'impatto sui consumi elettrici che provoca l'alternanza.

Mai come quest'anno lo spostamento delle lancette è diventato un argomento di stretta attualità: in un momento storico in cui il rialzo dei prezzi provoca dei disagi non da sottovalutare, l'idea avanzata dalla Società italiana di medicina ambientale è quella di istituire l’ora legale tutto l’anno stimando un risparmio sulla bolletta energetica nazionale di circa 500 milioni di euro.

Oltre a rappresentare una possibile soluzione al rincaro delle bollette, l’abolizione dell'ora solare andrebbe incontro a quanto gli esperti reclamano da tempo con notevoli benefici per la salute.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Ottobre 2022, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA