Ora solare, ecco quando cambia l'orario. Ma sarà l'ultima volta?

Ora solare, quando cambia l’orario con le lancette che dovremo spostare un’ora indietro? Come ogni autunno che si rispetti, si avvicina la data del cambio dell’ora con le giornate che si accorceranno. Il weekend giusto, in questo 2020 così complicato, sarà quello del 25 ottobre: nella notte tra sabato 24 e domenica 25 infatti alle 3 dovremo spostare le lancette indietro di un’ora, e dormiremo dunque un’ora in più.



Un’ora di luce in meno al pomeriggio dunque, un’ora in più la mattina. E così fino all’ultimo weekend di marzo (tra sabato 27 e domenica 28), quando risposteremo in avanti le lancette tornando all’ora legale: in quel caso, in piena primavera, rinunceremo invece ad un'ora di sonno, ma avremo un'ora di luce in più al pomeriggio.



Ma sarà l’ultima volta? Come sappiamo due anni fa nell’ambito dell’Unione europea era stata proposta l’abolizione del cambio dell’ora, ma l’Italia - che potrebbe scegliere di mantenere l’ora legale per tutto l’anno - non ha ancora preso una decisione al riguardo. Vedremo nei prossimi mesi se cambierà qualcosa o meno. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 22:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA