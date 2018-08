Ora legale, cosa sta decidendo l'Europa. Come cambieranno le nostre giornate

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra luglio e agosto la Commissione Europea ha lanciato un sondaggio che avrebbe coinvolto oltre 4,6milioni di cittadini e il tema eraL'indagine - la più partecipata nella storia della Ue - avrebbe dato un esito netto: circa l'80 per cento degli intervistati ne avrebbe chiesto l'abolizione. «Tutto lascia pensare - ha scritto il sito di news Euractiv - che gli europei smetteranno presto di spostare le lancette degli orologi». Con l'abolizione dell'ora in avanti, avremmo giornate più brevi. Ma chi è che ne chiede l'abolizione?Sarebbero principalmentea spingere per l'eliminazione. ELo spostamento in avanti di un'ora, per i paesi del sud (tra cui il nostro) - che si trovano a metà strada tra polo ed equatore - provocherebbe un cambiamento accettabile. Mentre per gli stati settentrionali non sarebbe così. Nel Nord Europa le giornate estive sono già molto lunghe, con il sole che tramonta in alcune zone (come in Finlandia) intorno alle 22.40. Con l'abolizione dell'ora legale, il sole tramonterebbe alle 21.40, un'orario quasi normale.L'ora legale era stata ideata per. In Italia fu introdotta, durante la Prima Guerra mondiale. Poi eliminata e reinserita definitivamente nel 1966, in occasione di una crisi energetica. Coloro che adesso ne chiedono l'abolizione, sostengono che in questi annidell'ora in avanti siano state sottovalutate. Il presidente della Commissione Europeain un'intervista al canale televisivo tedesco Zdf ha affermato: «La gente vuole farlo, quindi lo faremo».