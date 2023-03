È tornata l'ora legale, lancette degli orologi avanti: la petizione per mantenerla tutto l'anno. Quali sono i vantaggi

di Redazione web

Nella notte tra il 25 e il 26 marzo è tornata l'ora legale, con le lancette degli orologi spostate di un'ora in avanti a partire dalle 2 e con conseguente guadagno di un'ora di luce (non è necessario effettuare il cambio su dispositivi elettronici come smartphone, che aggiornano l'orario in automatico, mentre bisogna ricordarsi di farlo per elettrodomestici e automobili).

Ora legale tutto l'anno, la petizione

In occasione di questa circostanza, la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) si è fatta promotrice assieme a Consumerismo No Profit di una petizione online per mantenere l'ora legale tutto l'anno, che ha già raccolto oltre 281.000 firme.

I benefici



«A partire dal 26 marzo e fino al 29 ottobre sarà possibile sfruttare un'ora di luce in più nelle ore serali, con conseguente riduzione dei consumi energetici da parte di famiglie e imprese ed evidenti risparmi in bolletta - spiega il presidente Alessandro Miani - Benefici che non sono solo economici ma anche ambientali, considerata la consistente riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera dovuta al nuovo orario».

«L'abbandono del doppio cambio orario annuale farebbe inoltre cessare anche i piccoli disturbi di alterazione del ritmo circadiano che oggi sperimentiamo nel passaggio da ora solare a ora legale e viceversa, con effetti benefici sulla salute dei cittadini», aggiunge Miani.

