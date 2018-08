Cuore 'bucato' durante l'operazione per il pacemaker: paziente morta a 60 anni

Una donna di 60 anni, Ornella Mortati, di Scorzé , in provincia di Venezia, è morta all'ospedale di Mirano dopo essere stata sottoposta a un intervento per l'impianto di un pacemaker: la Procura della Repubblica del capoluogo ha aperto un'indagine per accertare le cause della morte della donna. Il fascicolo d'indagine - riportano i quotidiani locali - aperto dal sostituto procuratore Giovanni Zorzi, al momento è senza indagati.