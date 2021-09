Operaio investito e ucciso da un camion mentre lavora sulla A14. È la sesta vittima in 24 ore

L'ennesima morte sul lavoro in Italia. Poco prima delle ore 8 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari, è avvenuto un incidente nel quale un addetto di una ditta esterna - all'altezza del km 528 - è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante durante la fase di installazione di un cantiere. Lo comunica l'ufficio stampa di Autostrade evidenziando che il «cantiere era correttamente presegnalato». Sono intervenuti, tra gli altri, i soccorsi sanitari e le pattuglie della Polizia stradale. È la settima vittima sul lavoro in due giorni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

