Cadono in una vasca di depurazione nel Pisano: muore operaio, gravemente ferito il collega

Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio a Santa Croce sull'Arno (Pisa) dove un operaio ha perso la vita mentre stava lavorando alla manutenzione di una cisterna nel depuratore Aquarno insieme ad un collega che è rimasto ferito ed è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi.

I due operai, sui 40-45 anni, sarebbero finiti in una vasca dopo un volo di alcuni metri. L'operaio sarebbe rimasto incastrato nella vasca esalando gli acidi presenti ed è stato estratto esanime mentre il collega ha riportato ferite multiple ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il 118, i carabinieri e e i tecnici Asl della medicina del lavoro. Il corpo dell'uomo è stato trasportato a medicina legale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 18:52

