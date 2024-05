Braccio tranciato dal nastro trasportatore, operaio muore a 46 anni nello zuccherificio di Brindisi. L'allarme lanciato dai colleghi

di Redazione web

Un incidente sul lavoro si è verificato la scorsa notte allo zuccherificio di Brindisi. A perdere la vita V.B. un 46enne di Latiano, dipendente di una ditta esterna, che a quanto ricostruito stava effettuando lavori di manutenzione al nastro dell’impianto. I fatti poco dopo la mezzanotte. Sul posto polizia, Spesal, 118 e vigili de fuoco.

Il braccio tranciato dal nastro

A quanto si apprende l'operaio era impegnato per conto di una ditta esterna in alcune attività di manutenzione sull'impianto, quando per cause in corso di accertamento, il nastro gli avrebbe tranciato un braccio, provocando una grave emorragia.

