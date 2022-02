Un 44enne è morto in un infortuno sul lavoro verificatosi a Cervia (Ravenna) poco prima delle 14. L'uomo stava potando alcuni pini in via Capua quando, per ragioni ancora al vaglio, è caduto al suolo da un'altezza di alcuni metri. Sul posto sono intervenuti sia la Medicina del Lavoro dell'Ausl che i carabinieri. Non si esclude un cedimento del braccio meccanico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 16:50

