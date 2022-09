Ancora un infortunio mortale sul lavoro. Un operaio è morto schiacciato da una piastra di cinquanta quintali: è accaduto questa mattina in un'azienda a Pontevico, nel Bresciano. Immediata la richiesta di soccorso dei colleghi, ma per l'uomo, che aveva 31 anni, non c'è stato nulla da fare.

Gianni Morandi, le mani in primo piano dopo le gravi ustioni: «Voglia di urlare!»

Alessia Pifferi, la figlia Diana era «un peso»: la tragica scoperta dalle chat della mamma

I soccorsi

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri, i tecnici dell'Ats, e una squadra di vigili del fuoco.

#Operaio travolto e ucciso da una piastra di 50 quintali https://t.co/pW001RUqdT — Leggo (@leggoit) September 2, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA