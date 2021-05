Operaio di 50 anni muore in una fonderia nel bresciano: è precipitato in una botola

Ancora un incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 50 anni è morto oggi in una fonderia a Torbole Casaglia, in provincia di Brescia. L'uomo è precipitato in una botola, che si sarebbe aperta improvvisamente, mentre stava pulendo un condotto. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi, ma l'operaio è deceduto sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 15:22

