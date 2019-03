Folgorato nell'impianto di compostaggio: 47enne in condizioni disperate

Grave infortunio sul lavoro questa mattina all’impianto di compostaggio Eden94 di Manduria. Un operaio di 47 anni impegnato in lavori edili è stato folgorato da una forte scossa mentre maneggiava una pompa del cemento. Soccorso da altri colleghi e dal personale del 118 è stato trasportato con codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove è stato intubato e ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono critiche. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Ultimo aggiornamento: 10:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA