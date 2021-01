Operaio di 55 anni muore in stazione: travolto e ucciso da un carrello mentre lavorava sui binari

Tragedia sul lavoro a Jesi, in provincia di Ancona, nei pressi della stazione ferroviaria: in un drammatico incidente mortale sul lavoro un operaio di 55 anni è morto dopo essere stato travolto e ucciso da un carrello mentre stava lavorando in prossimità del binario 4. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia.

La vittima era di Afragola (Napoli) e lavorava per la ditta Cmc (Centro Meridionale costruzioni) di Casoria (Napoli) che sta eseguendo lavori di restyling nella zona e abbattimento di barriere architettoniche per conto di Rfi. Sul posto sono arrivati la Polizia ferroviaria e i sanitari del 118.

