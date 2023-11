Operaia di 26 anni muore sul lavoro: «Testa incastrata in un macchinario». Un altro dramma come Luana D'Orazio

di Redazione web

Ancora una morte sul lavoro. È rimasta incastrata, all'altezza del capo, in un macchinario. Una lavoratrice di 26 anni è morta oggi pomeriggio in un'industria alimentare di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, a causa della compressione all'interno di un macchinario. La dinamica è al vaglio di Carabinieri e Spisal.

L'incidente

La vittima lavorava in una ditta impegnata nella produzione e commercializzazione di surgelati, la Bocon srl di Pieve di Soligo, in via Montello. A prestare i primi soccorsi all'operaia sono stati i colleghi di lavoro che hanno lanciato l'allarme. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Intervenuti all'interno dell'azienda medico e infermieri del Suem 118, con elicottero, ambulanza e automedica. Giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Pieve di Soligo e i tecnici del nucleo Spisal che dovranno ora cercare di ricostruire la dinamica dell'episodio. Sulla tragedia la Procura di Treviso aprirà un fascicolo d'inchiesta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 18:45

