Operai picchiati e pagati 4 euro l'ora negli yacht di lusso: «Hai la febbre? Vieni a lavorare»

Pagati 4 euro l'ora per lavorare negli yacht di lusso: erano diverse decine i lavoratori sfruttati, perlopiù extracomunitari di provenienza bengalese, da una società con oltre 150 dipendenti che operava presso cantieri spezzini che realizzano yacht. Per questo la Guardia di Finanza del Comando provinciale della Spezia ha eseguito 8 ordinanze di cui 7 in carcere e uno ai domiciliari e hanno sottoposto a sequestro preventivo oltre 900 mila euro in un'operazione condotta tra Spezia, Savona, Ancona e Carrara, disarticolando una banda dedita al caporalato.

La Gdf è partita da una serie di controlli in materia di lavoro nei confronti di tale società i cui dipendenti venivano minacciati, picchiati e offesi e pagati 4 o 5 euro l'ora. Le indagini, svolte anche grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno confermato gravi condizioni di sfruttamento a cui erano assoggettati gli operai messo in atto da un sodalizio di altri connazionali e di un italiano. I 'capi', approfittando dello stato di bisogno dei cittadini bengalesi, li pagavano al massimo 4-5 euro l'ora impiegandoli in turni massacranti fino a 14 ore al giorno in attività lavorative pesanti e pericolose, come la saldatura, e la verniciatura di imponenti super-yacht.

Gli operai non avevano permessi o riposi e venivano sorvegliati a vista dai «caporali» e spesso minacciati, offesi e picchiati. In caso di malattia, compresi i casi di positività al Covid, i lavoratori bengalesi non percepivano alcun pagamento. Grazie alle indagini capillari, la Gdf ha scoperto il particolare sistema adoperato dai caporali: tutte le buste paga e i relativi versamenti risultavano, ad un primo controllo, conformi ma una volta pagate le buste paga con bonifici bancari, pretendevano, anche con l'uso della violenza e la minaccia della perdita del posto di lavoro, la restituzione, in contanti, di parte dello stipendio costringendo gli operai a continui prelievi al bancomat.

Il meccanismo era stato studiato da un consulente del lavoro di Ancona che predisponeva false buste paga con il minimo dei contributi previdenziali. Al termine delle indagini, su proposta della locale Procura, il gip ha disposto la custodia cautelare nei confronti degli 8 membri della banda e il sequestro dei beni a loro riconducibili, per un valore di circa 1 milione di euro, tra quote societarie, immobili e autovetture. Misura cautelare del «Controllo giudiziario» nei confronti dell'azienda che sfruttava gli operai, per salvaguardare la posizione lavorativa delle maestranze.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA