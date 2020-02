Open Arms, 343 migranti sbarcati a Pozzallo. Protocollo anti-coronavirus Salvini: «Hanno riaperto i porti»

«Mentre io al governo lavoravo per bloccare gli sbarchi, salvare vite e difendere il mio Paese, Pd e compagni hanno riaperto porti e portoni, per la gioia di scafisti e trafficanti. Sbarchi nel 2020 aumentati del 700%, pazzesco. Non mi spaventano minacce e processi, torneremo al governo per proteggere l'Italia e i nostri figli». Lo dice Matteo Salvini, commentando lo sbarco di 363 immigrati a Pozzallo.

La nave dell'Ong spagnola Open Arms, con 343 migranti a bordo, è attraccata nel porto di Pozzallo. Le operazioni di sbarco sono più lunghe del previsto: lo stato di emergenza dichiarato dal governo per il Coronavirus impone un lungo protocollo. Sulla nave è salito il medico di porto, Vincenzo Morello, coadiuvato da tre colleghi. I migranti sono stati soccorsi in 5 diverse operazioni. Imponente la macchina dell'accoglienza, con ambulanze e medici in banchina, trattandosi del primo sbarco dopo l'emergenza sanitaria.Sono già scesi dalla Open Arms i primi 60 migranti che dopo i primi controlli sanitari raggiungeranno l'hot spot di Pozzallo. In banchina, a coordinare le operazioni di accoglienza, il responsabile dell'ufficio immigrazione della questura Rosario Amarù. Serrati i controlli medici per via dell'emergenza sanitaria. I migranti vengono sottoposti a un doppio controllo della temperatura corporea, mentre, tutti gli operatori presenti, sia poliziotti che infermieri, volontari della Protezione civile sono dotati di mascherine.