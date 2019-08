Open Arms, migranti si lanciano in mare: «Hanno rischiato di annegare». A bordo situazione «esplosiva» Video

Open Arms

+++ ora in corso +++ pic.twitter.com/CqiC3VubGI — Open Arms IT (@openarms_it) August 20, 2019

Giorno 19.

Notte delirante e un uomo in acqua.

Prima un'evacuazione medica urgente, poi questa mattina un uomo si è gettato in acqua cercando di raggiungere la terra davanti a lui. Nel mezzo, un donna con atacco di panico.

La situazione è disperata.

Mancano le parole. pic.twitter.com/bxHxqjcTnn — Open Arms IT (@openarms_it) August 20, 2019

Martedì 20 Agosto 2019, 11:45

Alta tensione a. A bordo la situazione è esplosiva. Una motovedetta della guardia costiera e due gommoni sono subito intervenuti per recuperarli e li sta portando nel molo della Madonnina. Nel frattempo stanno meglio e sono già stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola i due migranti, evacuati dalla nave spagnola, che nella notte sono stati ricoverati al Poliambulatorio per le visite. Si tratta di un uomo e di una donna che accusavano problemi cardiaci. Sulla sono rimasti in 98 ma alcuni di loro si sono gettando in mare. «C'è una situazione di emergenza a bordo della Open Arms». È quanto fanno sapere dalla imbarcazione della ong spagnola.Hanno rischiato di annegare, spiegano i soccorritori, i naufraghi che si sono gettati in mare dalla Open Arms per cercare di raggiungere a nuoto la riva, che dista circa 800 metri dalla nave, è poi recuperati da a guardia costiera. Il mare è molto agitato, a Lampedusa soffia un forte vento.«Ong spagnola, nave spagnola, porto spagnolo: giusto così. La coerenza e la fermezza italiane pagano, non siamo più il campo profughi d'Europa». Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini relativamente alla disponibilità data dal governo spagnolo di trovare una soluzione, in breve tempo, al caso della Open Arms.