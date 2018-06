Da onorevole a 10mila euro al mese a magazziniere con paga da 1.250

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il 23 marzo scorso, mentre si insediava il nuovo Parlamento, il cinquantaseienne, ex segretario dei Ds e poi del Pd, nonché ex deputato di LeU, tornava al suo lavoro:alla. Anzi, neanche più magazziniere perché in(non retribuita, ovviamente, e senza maturare né anzianità né Tfr né contributi), nel grande self service all'ingrosso di Marghera erano cambiate un po' di cose. Il suo reparto non c'è più, gli avevano detto quando,. Così è stato assegnato al reparto no-food, addetto alla vendita di casalinghi, elettrodomestici, articoli per il giardinaggio. Nessuno lo chiama più onorevole,, ma la passione per la politica non è scemata.«C'è chi si mostra stupito che con la politica non abbia trovato un'altra sistemazione, alcuni si mostrano rispettosi, altri non nascondono la soddisfazione. Gliela leggi in faccia: adesso te toca lavorare. Ma io non ho niente da nascondere, sono tornato al mio lavoro. Certo, non è una cosa facile passare dalla politica e dall'amministrazione, un'attività totalizzante, che ti impegna quasi 24 ore su 24, a un lavoro organizzato su turni di sei, sei ore e mezza. Adesso puoi staccare il cervello, con la politica è impossibile»...