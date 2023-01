Onlyfans, l'ex promessa del calcio Giorgio Torelli ora vive a Dubai guadagnando migliaia di dollari al mese

di Redazione web

Era una promessa del calcio marchigiano, ora vive a Dubai guadagnando migliaia di dollari al mese su Onlyfans. Il pesarese Giorgio Torelli, 31 anni, con i suoi contenuti fotografici e video spopola soprattutto in Australia e Stati Uniti. «Per il 90% il target di chi mi segue è gay» rivela, dall’altra parte del mondo, spiegando come Onlyfans, la piattaforma dell’home made per adulti con una platea di 170milioni di utenti nel mondo, non sia solo un lavoro online da declinare - come avviene in Italia - al femminile.

In questo particolare forma di made in Italy da esportazione, con le cronache affollate di storie di ragazze che tentano la carriera di produttrici di contenuti alzando costantemente l’asticella della censura, Giorgio Torelli rappresenta una rarità al maschile, una eccezione in questa via di mezzo tra rivoluzione sessuale virtuale e smart working del sesso sdoganate da molti personaggi dello spettacolo che hanno aperto un canale su Onlyfans con guadagni decisamente rilevanti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA