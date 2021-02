Nel comune della Sardegna non c'è il medico, l'ordinanza della sindaca: «Vietato ammalarsi»

L'ennesimo bando alla ricerca di un medico di base è andato deserto. Allora la sindaca ha reagito firmando un'ordinanza provocatoria: «È fatto assoluto divieto ai cittadini di ammalarsi, di avere necessità di cure e farmaci e di contrarre il Covid». Succede a Oniferi, nel Nuorese. La sindaca Stefania Piras ha inviato l'ordinanza all'Ats, alla Regione Sardegna, al prefetto di Nuoro e ai carabinieri. «Siamo senza medico condotto da due anni - ha detto all'Ansa - le ho provate tutte, ma non si capisce come mai la Regione non faccia l'elenco delle sedi carenti dal 2016. Ora non abbiamo neanche il sostituto e non possiamo rivolgerci a nessun medico dei paesi vicini, che si dicono oberati di lavoro. È una situazione vergognosa che nega il diritto alla salute dei nostri cittadini».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA