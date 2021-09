Ondate di calore, queste le città italiane più a rischio

L’allarme viene lanciato dal rapporto del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC): in Italia il clima sta cambiando troppo rapidamente a causa del riscaldamento globale, e le nostre città non sono pronte per resistere a questa sfida. Tra le cause che rendono sempre più invivibili i nostri centri ci sono urbanizzazione selvaggia, cementificazione, e mancanza di aree verdi e di manovre di urbanizzazione green. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 16:33

