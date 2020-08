L'Oms: «Dai 12 anni indossare la mascherina come gli adulti. La pandemia potrebbe risolversi in 2 anni»

La corruzione che riguarda i materiali di protezione dal contagio di coronavirus equivale all' «omicidio», ha dichiarato ai giornalisti Ghebreyesus. «Se gli operatori sanitari si trovano a lavorare senza l'equipaggiamento di protezione personale, rischiano la loro vita e mettono a rischio anche la vita delle persone che assistono», ha detto. «È un crimine ed è omicidio. Deve cessare», ha concluso Tedros.



L'Oms ha inoltre raccomandato ai bambini sopra i 12 anni di indossare le mascherine negli stessi contesti degli adulti, nel tentativo di contenere la pandemia di coronavirus. «I bambini dai 12 anni in su dovrebbero indossare una mascherina nelle stesse condizioni degli adulti, in particolare quando non possono garantire una distanza di almeno un metro dagli altri e c'è una trasmissione diffusa nell'area», ha affermato l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite nelle nuove linee guida sviluppate in collaborazione con l'Unicef, pubblicate oggi.

la pandemia diSecondo l'Oms, la crisi determinata dal Covid-19 potrebbe risolversi in meno di due anni. Questo è l'auspicio, almeno, del direttore generalenel briefing da Ginevra sul coronavirus. Tedros ha ricordato che la, l'influenza spagnola del 1918, durò due anni. «Oggi il virus si muove più velocemente perché sono aumentare le connessioni, ma allo stesso tempo abbiamo più tecnologia e conoscenze per fermarlo», ha aggiunto.