Omosessuali a rischio Covid come i tossicodipendenti: il documento choc dell'Asl ligure

Nei moduli predisposti dall'Asl 5 spezzina per accedere alla vaccinazione anti Covid gli omosessuali sono considerati "soggetti con comportamenti a rischio come tossicodipendenti e soggetti dediti alla prostituzione". Lo denuncia il capogruppo in Consiglio regionale della Liguria Ferruccio Sansa (Lista Sansa) via Fb.

"Nel documento vengono elencate 30 categorie di soggetti con comportamenti a rischio, al punto numero 10, sono stati inseriti anche gli omosessuali", spiega Sansa. "Chiediamo alla Regione Liguria, all'Agenzia ligure della sanità (Alisa) e all'Asl5 come sia stato possibile ciò", conclude Sansa.

La risposta dell'Asl

In merito al modulo «Categorie di rischio» utilizzato nelle sedi vaccinali Covid -19, «la direzione di Asl5 esprime il suo rammarico per quanto accaduto» e comunica di «aver prontamente modificato il modulo, precisando che si tratta di un documento esclusivamente ad uso interno dei sanitari». Si legge in una nota dell'azienda sanitaria. «La Direzione di Asl5 si scusa con il Coordinamento Liguria Rainbow e con tutti i cittadini che si siano sentiti offesi», conclude la nota.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 15:24

