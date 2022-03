Omicron 3, c'è il primo caso in Israele. Il governo rinvia di un mese lo stop alle restrizioni

Dopo Omicron e Omicron 2, arriva anche Omicron 3. Un'altra subvariante di Omicron, denominata Omicron BA.3, è stata rilevata in Israele, che ha tracciato il primo (e finora unico) caso nel Paese di questa nuova variante. A dirlo, citato dal Times of Israel, è il capo del comitato governativo di lotta al virus (il nostro Comitato tecnico scientifico), Salman Zarka aggiungendo che finora è l'unico caso confermato.

Oggi 81.811 nuovi positivi e 182 morti. Su i ricoveri, giù le terapie intensive

L'Oms - hanno ricordato i media - ad inizio mese aveva annunciato che BA.3 era stato tracciato in Sud Africa a gennaio scorso. In Israele si sta registrando un aumento delle infezioni (quasi 14mila casi) spinto dalla variante BA.2. Il governo proprio oggi ha deciso di rinviare di un mese, al 1 maggio, il previsto ulteriore allentamento delle restrizioni. Al tempo stesso ha stabilito di avviare, anche con incentivi, un nuova campagna per la quarta dose per gli over 60 che finora, in quella fascia di età, si sono vaccinati in 450.000.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 18:39

