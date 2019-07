Tragedia nella notte a Serravalle di Vittorio Veneto, in provincia di Vicenza: è stato ucciso un uomo di 57 anni dopo una lite familiare.



Il cadavere è stato scoperto in mattinata nell'abitazione di via Val de Romani. La vittima è Paolo Viaj, disoccupato, che abitava insieme a due donne, una delle quali sarebbe la moglie. Sul posto i carabinieri che hanno subito interrogato le due "testimoni".



Venerdì 19 Luglio 2019, 09:36

