La sentenza d'appello arriverà probabilmente il prossimo 10 luglio. Per la morte di, massacrato a coltellate e martellate a 23 anni, il cui caso sconvolse Roma il 4 marzo di due anni fa, il processo va avanti: secondo l'opinione dei periti Antonio Oliva, Stefano Ferracuti e Marco Molinari,, condannato a 30 anni in primo grado, sarebbe «affetto da un disturbo di personalità di gravità moderata», ma quando con il suo amicouccisero Varani, era comunque capace d'intendere e volere. L'omicidio avvenne durante un festino, in un appartamento al Collatino a Roma, a base di sesso e droga.

​Secondo i periti, Foffo ha «una storia di riferito abuso di cocaina e alcol (ma non di uso cronico)» e «una possibile parasonnia, ma l'esame clinico non ha evidenziato aspetti riconducibili a un deterioramento o a una compromissione delle funzioni cognitive». Gli esperti hanno infine sottolineato come sia stato lo stesso Foffo a parlare «di una sua volontà piegata da quella di Prato», da cui si sentiva «ricattato, vincolato e manipolato». I tre periti hanno avuto, nel carcere di Rebibbia, tre incontri con Foffo, condannato con rito abbreviato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà: Prato si è invece suicidato in carcere prima dell'inizio del processo.Ma quella dei tre esperti non è l'unica perizia depositata davanti alla I Corte di Assise d'Appello: secondo quanto afferma Il Messaggero, la consulenza dello psichiatra forense Piero Rocchini per conto del procuratore generale direbbe invece tutt'altro rispetto a Manuel Foffo, descritto come un