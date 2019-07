Omicidio Vannini, supertestimone parla a Giallo: «A sparare non è stato Antonio Ciontoli, ma il figlio Federico»

di Emiliana Costa

Giovedì 4 Luglio 2019, 20:33

«Tra le cose che ho segnalato per iscritto e di cui ho parlato al procuratore capo di Civitavecchia quando sono stato sentito come persona informata sui fatti, c’è anchePosso dirlo con certezza: i due stavano insieme anche quando è avvenuto l’omicidio di Marco. È stato lo stesso maresciallo Izzo, quando eravamo amici, a confidarmelo».E continua: «A ogni buon modo, questa vicenda è nota e conosciuta da diverse persone., allora in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura. Questa informazione relativa alla relazione tra i due è molto importante per dare delle risposte ad alcuni passaggi dell’inchiesta sulla morte del povero Marco e far comprendere meglio perché alcuni fatti sono andati in un certo modo».Come riporta Giallo, il supertestimone Davide Vannicola parla a ruota libera. Oltre ad aver dichiarato di aver saputo dall’ex amico Roberto Izzo che, in Procura avrebbe riferito anche di una presunta relazione clandestina tra l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli e la pm della Procura di Civitavecchia. Si tratta del magistrato donna che ha coordinato le indagini sull’omicidio di Marco Vannini, ucciso a 20 anni con un colpo di pistola mentre si trovava nell’abitazione della fidanzata Martina Ciontoli.