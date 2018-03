Chi l'ha visto, omicidio Vannini: chieste pene durissime per Ciontoli e i figli

Giovedì 22 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chi l'ha visto, omicidio Vannini: durissime le richieste del giudice L'omicidio di Marco Vannini, avvenuto nel 2015 nella villetta dei genitori della fidanzata Martina, è uno dei casi di cronaca che più ha colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni: Marco è morto per un colpo di arma da fuoco e le circostanze di questa morte non sono mai state ben chiarite, anche se certamente i soccorsi sono stati chiamati in ritardo e l'intera famiglia ha tentato di nascondere quanto accaduto. 21 anni per Antonio Ciontoli, 14 anni ai figli Martina e Federico e alla moglie Mary, 2 anni per Viola, la fidanzata di Federico, anche lei presente in casa quella sera: queste le richieste del PM di Civitavecchia alla Corte d'Assise di Roma. Ma cosa successe quella sera del 17 maggio 2015 nella villetta di Ladispoli?