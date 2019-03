Uomo ucciso da tre colpi di pistola nel piazzale della stazione

Un uomo è stato ucciso con tre colpi di pistola esplosi in piazza Ferro, nei pressi della Stazione a La Spezia nella tarda mattinata. Il 50enne, già noto alle forze dell'ordine, è morto in ospedale dove era stato trasportato da un'ambulanza del 118. Indagini affidate alla polizia.

A dare l'allarme è stato un passante: lo sparatore ha sparato al 50enne che si trovava nella piazza con alcuni familiari. E' poi riuscito a dileguarsi.



Il presunto omicida del pregiudicato di 50 anni, ucciso con un colpo di pistola in piazzale Ferro alla Spezia, è stato portato in questura dove viene interrogato. L'uomo è stato individuato dalla Squadra mobile della Spezia in base alle testimonianze raccolte subito dopo i fatti. Ultimo aggiornamento: 15:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA