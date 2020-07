Mamma di 47 anni uccisa a sprangate sul cranio: il corpo ritrovato in un parcheggio

Una donna, mamma e casalinga è stata ammazzata con una sprangata in testa: il cadavere è stato ritrovato nel parcheggio delle Terme di Lazise, nel Veronese. La donna - come riporta il Gazzettino - è una 47enne di Bussolengo. B. M. è stata ritrovata morta questa mattina alle 6,30, all'interno del parcheggio delle terme di Colà a Lazise. La vittima aveva evidenti segni di lesioni sul cranio. Per le forze dell'ordine si tratta di un caso di omicidio.



Le indagini sono affidate al Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Verona insieme alla Compagnia di Peschiera del Garda (Verona). Il magistrato di turno ha già disposto l'autopsia sul corpo della donna, che era sposata e aveva un figlio.



L'identità della vittima non è stata ancora resa nota dagli investigatori. L'allarme è stato dato alle 6,30 di questa mattina da una giovane che stava facendo jogging. Il corpo era riverso a terra, accanto alla sua automobile, con evidenti lesioni alla testa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 12:04

