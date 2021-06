Omicidio-suicidio a Prato: 60enne uccide il fratello a colpi di pistola, poi si spara in testa

Probabile omicidio-suicidio in provincia di Prato, dove due fratelli di 54 e 60 anni, Giacomo e Maurizio Pusceddu, sono stati trovati morti in un'abitazione di Montemurlo nella tarda serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione il 54enne Giacomo, che risiedeva nell'appartamento, avrebbe aperto la porta al fratello Maurizio che gli avrebbe sparato due colpi di pistola. Il fratello si sarebbe poi sparato un colpo in testa togliendosi la vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo le indagini. I cadaveri dei due fratelli sono stati trovati vicino alla porta d'ingresso, con accanto una pistola Beretta, che è risultata di proprietà del sessantenne. Sul posto è intervenuto per il sopraluogo il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza e sequestrati i telefoni cellulari delle vittime.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 11:13

