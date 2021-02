Omicidio di Roberta Siragusa, parla l'amica: «Voleva lasciare Pietro ma aveva paura»

«Roberta lo voleva lasciare». Sono queste le parole di un'amica di Roberta Siragusa, la giovane 17enne che sarebbe stata uccisa dal fidanzato di 19 anni Pietro Morreale a Palermo. Il giovane è l'unico indagato e sospettato del delitto, si trova in carcere ma fino ad ora non ha mai confessato spiegando che la sera della morte della 17enne lei si era data fuoco davanti a lui per poi cadere nel fossato.

Pare che Roberta subisse da tempo violenze da parte del fidanzato e a raccontarlo sono stati gli amici della coppia. A Quarto Grado, un'amica della vittima ha spiegato: «La prima volta che il ragazzo ha dato un pugno in faccia a Roberta lei lo voleva lasciare». Il rapporto tra i due non era felice, secondo l'amica di Ragusa che aggiunge: «Lui le nascondeva che fumava le canne lei una sera gliel'ha buttata fuori dal finestrino, lui si è arrabbiato e le ha dato un pugno».

Pare che Roberta non fosse felice con Pietro ma non aveva trovato il coraggio di lasciarlo: «Roberta ha detto che non era felice e lo voleva lasciare, voleva denunciare», continua a spiegare la sua amica, che aggiunge: «non lo ha fatto perché aveva paura, lui la inseguiva e la chiamava in continuazione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Febbraio 2021, 13:25

