Diciassette anni per Alfredo Galasso come responsabile dell’omicidio Perinelli, il baby calciatore di Chiaiano accoltellato otto mesi fa al termine di un litigio.



Per Galasso (difeso dai penalisti Luca Gagliano e Rocco Spina) il pm aveva chiesto una condanna a 30 anni di reclusione. Venerdì 28 Giugno 2019, 15:05

