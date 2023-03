Napolir, urtò per sbaglio un bambino durante la festa per i Mondiali 2006 e i fratelli lo uccidono: arrestati dopo 17 anni

di Redazione web

Era l'anno dei Mondiali in Germania del 2006. La Nazionale italiana vince la Coppa del Mondo. Durante i festeggiamenti un uomo urta per sbaglio un ragazzino con una bandiera: viene ucciso poco dopo. Oggi, dopo 17 anni, i carabinieri eseguono due misure di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia: in manette sono finiti i fratelli Nicola e Luigi Torino. Hanno proceduto agli arresti i militari della Compagnia di Napoli Vomero.

Cosa è successo

Luigi e Nicola Torino, 45 e 43 anni, il secondo già detenuto per altra causa, ritenuti gravemente indiziati dell’omicidio di Michele Coscia, commesso con l’aggravante del metodo mafioso il 9 luglio del 2006.



