Omicidio Luca Sacchi, tutto ciò che sappiamo: freddato con un proiettile in testa durante una rapina

Luca Sacchi, il giovane di 24 anni ucciso a Roma vicino al Parco della Cafarella dopo una rapina ai danni della fidanzata: una serata finita nel sangue, con il ragazzo freddato con un colpo di pistola alla testa. Luca è morto dopo diverse ore di agonia all'ospedale San Giovanni di Roma, nella giornata di ieri. Ma cosa sappiamo esattamente di ciò che è accaduto?



COSA È SUCCESSO Luca e la fidanzata Anastasia si trovavano nei pressi di un pub, il John Cabot, mercoledì sera in via Teodoro Mommsen intorno alle 23.30: la ragazza è stata avvicinata alle spalle da due uomini che le hanno chiesto la borsetta, e non hanno nemmeno aspettato che lei gliela consegnasse prima di colpirla alla nuca. A quel punto Luca, personal trainer amante delle arti marziali, è intervenuto e li ha affrontati: uno dei due ha estratto la pistola e gli ha sparato in testa.



Amante delle moto, Luca lavorava in una palestra. Sul suo profilo Fb le foto di momenti in cui si allenava, delle serate con gli amici e dei momenti con la sua ragazza, ma anche video in cui si parla di legittima difesa e racconti di aggressioni o furti finiti male.

Amante delle moto, Luca lavorava in una palestra. Sul suo profilo Fb le foto di momenti in cui si allenava, delle serate con gli amici e dei momenti con la sua ragazza, ma anche video in cui si parla di legittima difesa e racconti di aggressioni o furti finiti male.



IL RICOVERO

Venerdì 25 Ottobre 2019, 10:24

I due aggressori avevano un accento romano: uno dei due si è costituito, mentre l'altro è stato individuato e portato in questura. Hanno 20 e 25 anni, uno è incensurato, l'altro ha precedenti per droga. Sono entrambi residenti nel quartiere Ponte di Nona. Uno dei due si è consegnato alla Mobile di via Genova a Roma accompagnato dal suo avvocato, e ha fatto il nome del suo complice, che è stato prelevato e portato in questura in un blitz congiunto polizia-carabinieri.Luca aveva 24 anni, era legato ad Anastasia da tre ed era un personal trainer che amava le arti marziali: è per questo che probabilmente non ha avuto paura nell'affrontare i due rapinatori, che avevano aggredito e colpito la sua ragazza.Nonostante un delicatissimo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto in nottata, Luca è morto giovedì all'ospedale San Giovanni di Roma: il proiettile partito da una pistola, forse un revolver, lo ha ccentrato alla testa e scheggiato anche una vetrata del pub dove il giovane si trovava con la fidanzata. Subito sono scattati i soccorsi. Il 118 ha trasportato entrambi i ragazzi all'ospedale San Giovanni, dove Luca ha lottato per qualche ora prima di dire addio. I genitori, che sono stati accanto a lui per tutto il giorno, hanno dato il consenso per la donazione degli organi.«Ero a terra e hanno sparato a Luca davanti ai miei occhi» avrebbe detto Anastasia sotto shock a un amico di famiglia che ha avuto modo di parlare con lei qualche istante. Ascoltati diversi testimoni, tra cui due amici che erano con la coppia in quegli istanti, e la ragazza che lavora come babysitter. «Mi sono sentita strattonare da dietro, mi hanno detto: 'dacci la borsa' - avrebbe raccontato la ragazza agli inquirenti - Gliela stavo consegnando quando mi hanno colpito con una mazza. A questo punto è intervenuto Luca».All'ospedale San Giovanni ieri sono accorsi amici e parenti. «È stata peggio di un'esecuzione. Sparare un colpo alla testa a bruciapelo, uccidere per uno zainetto è assurdo. È una tragedia enorme» hanno detto alcuni amici di Luca. «Era un bravissimo ragazzo - ha aggiunto un altro - era buono e tranquillo. Non meritava di morire così». Mentre, tra le lacrime, una zia ha sussurrato: «Aveva tutta la vita davanti».