Uccide il figlio a colpi di pistola dopo un litigio: poi aspetta i carabinieri

Ha ucciso il figlio a colpi di pistola dopo un litigio. È successo a Rivalta Bormida (Alessandria), nell'Acquese. Un uomo di 68 anni ha ucciso il figlio trentanovenne a colpi di pistola al termine di un litigio. L'uomo ha poi atteso l'arrivo dei carabinieri.



La vittima, come riferisce l'edizione locale de La Stampa, è Diego Assandri, 39 anni. Il padre, che si chiama Luciano, ne ha 68 e, dopo aver ucciso il ragazzo, ha avvertito una vicina di casa per fare in modo che chiamasse i carabinieri. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il figlio facesse uso di droghe: la lite sarebbe scoppiata proprio dopo l'ennesima richiesta di denaro del figlio al padre per le dosi.



