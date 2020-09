Fidanzati uccisi a Lecce, il killer Antonio De Marco si pente: «Ho sbagliato»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 16:05

Sarebbeper quello che ha fatto. Il 21enne che ha ucciso i, Daniele De Santis ed Eleonora Manta, dopo aver ammesso le sue colpe ha detto che sarebbe pentito per l'accaduto. Ai suoi avvocati ha confessato di aver sbagliato, come ha riportato Il Quotidiano di Puglia.Il ragazzo è stato descritto da tutti come una persona pacata che mai nessuno avrebbe visto nelle vesti di un killer. I legali affermano che sarebbe sconvolto per l'accaduto e che non riesce a ricordare nulla di quello che è successo. A sfuggirgli sarebbero molti degli appunti da lui stesso scritti nei fogli trovati dagli inquirenti, in modo particolare quelli in cui spiega con precisione l'efferatezza del delitto.Nel suo appartamento i carabinieiri hanno sequestrato un nuovo foglietto, simile agli altri in cui spiegava i dettagli del suo piano e chiariva che il tutto si sarebbe dovuto svolgere in un'ora e mezza. Sul foglio sono segnati i tempi di percorrenza e la permanenza in casa.