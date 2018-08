Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Morire per nulla. Non c'era la solita questione di ragazze contese in discoteca. Di mezzo non c'erano rivalità tra tifosi, e tanto meno un innocente sfottò: tutti elementi che con abusato luogo comune vengono liquidati con il freddo frasario giudiziario come «futili motivi». No. A scatenare un assurdo rigurgito di sangue e a far sfoderare il coltello dalla tasca di un bulletto di soli 19 anni che se ne stava in vacanza a Diamante, in Calabria, andandosene in giro con un'arma bianca addosso, sarebbe stato uno spintone involontario.Nella calca dei vicoletti affollati di gente nella località turistica affollata come sempre ad agosto da tanti napoletani, l'urto tra due persone avrebbe provocato la furiosa reazione che ha portato all'accoltellamento di un giovane del luogo, il 23enne Francesco Augieri. A distanza di quattro giorni l'assassino si è costituito. Accompagnato dal padre e dal suo avvocato, ai cancelli del carcere di Secondigliano ha bussato Francesco Schiattarelli, 19enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine per aver compiuto furti nelle scuole. «Voglio costituirmi», ha spiegato agli agenti della Penitenziaria, che immediatamente lo hanno preso in custodia avvisando l'autorità giudiziaria.