Omicidio a Cagliari: ucciso in casa, Venerato Sardu trovato con ferite alla testa

Omicidio a Cagliari: un uomo, Venerato Sardu, 75 anni, è stato trovato morto nella tarda serata di venerdì nella sua casa di via Ogliastra, nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari.

Trovato senza vita in casa

Il corpo del settantacinquenne è stato trovato a pancia in giù in casa, ma sono state subito notate delle ferite, pare alla testa, che sembravano incompatibili con la caduta. Per questo sono stati allertati i carabinieri. A chiamare i soccorsi era stata la figlia della vittima.

Ipotesi omicidio

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori arrivati sul lungo sopralluogo, all’interno dell’abitazione sarebbero emersi dei particolari che hanno convinto gli inquirenti a credere che Venerato Sardu sia stato ucciso.

I testimoni

«Era proprietario della palazzina in cui abitava e ogni tanto ha avuto problemi con gli inquilini», ha raccontato un passante a L'Unione Sarda. «Verso le 13 ero in balcone e ho sentito urla di una donna che sembravano provenire da quella direzione», ha rivelato un giovane residente vicino alla vittima.

